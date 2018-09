Tempestade complica operação de limpeza

O mau tempo, provocado pela tempestade tropical "Alex" está afetando as operações de limpeza do óleo no Golfo do México. Ontem, a Guarda Costeira americana recomendou às equipes que trabalham na limpeza que retornassem à costa. Segundo o tenente Dave French, as embarcações que faziam limpeza na costa dos estados da Louisiana, Alabama e Flórida retornaram à terra. Os fortes ventos, de até 40 quilômetros por hora, dificultam o trabalho dos técnicos de limpeza. As únicas embarcações com permissão para permanecer na área são as que tentam conter o vazamento de óleo no poço a 1.500 metros./