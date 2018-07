Tempestade de areia é cada vez mais frequente na China

Anteontem, as autoridades classificaram a qualidade do ar como "muito ruim para a saúde" e aconselharam as pessoas a cobrirem a boca quando estivessem em áreas externas, além de manter as portas e janelas fechadas. Na Praça Tiananmen, moradores e turistas eram vistos tampando o rosto.

Os desertos cobrem um terço do país e a expansão ocorre por causa do excesso de pastagens, do desmatamento, da expansão urbana e da seca. Foram plantados milhares de hectares de vegetação para impedir a disseminação dos desertos, mas o resultado só aparecerá em décadas, dizem especialistas.

DIA DA ÁGUA

Rio Pinheiros ganha manifesto

Quem passar hoje pela Marginal do Rio Pinheiros, entre as pontes Eusébio Matoso e Cidade Universitária, em São Paulo, poderá ver a palavra "bem-vindo" escrita na água com cerca de 10 mil mudas de plantas e "adeus", feita com uma tonelada de lixo retirada do local. A intervenção no rio tem como objetivo provocar uma reflexão para o Dia Mundial da Água, que é comemorado hoje. A primeira palavra se refere a uma nova postura que a população deve ter com os rios, que envolva menos poluição e mais verde. A segunda sintetiza a ideia de deixar para trás os erros que vitimaram na cidade de São Paulo dois de seus mais importantes rios, o Pinheiros e o Tietê.

TRÁFICO

Internet é ameaça para animais silvestres

Espécies raras de animais têm sofrido com o avanço do uso da internet no mundo. O impacto da web foi discutido em Doha, no Catar, pelos 175 países que participam da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (Cites). A internet alimenta o comércio ilegal de espécies - é possível comprar desde um filhote de leão vivo até um vinho produzido com ossos de tigre.

Os representantes dos países votaram ontem a proibição do comércio da salamandra Neurergus kaiseri, que a ONG ambientalista WWF diz ter sido devastada pela venda via internet. Já uma proposta dos EUA e da Suécia para regular o comércio de corais vermelho e rosa - que são usados em joias e vendidos amplamente na web - foi derrotada.

CERRADO

Banco Mundial doa US$ 13 milhões

O Banco Mundial aprovou a doação de US$ 13 milhões para garantir conservação do Cerrado no Brasil. Aproximadamente 48% do bioma já foi desmatado. Se a tendência atual continuar, o bioma pode sumir até 2085. / AFRA BALAZINA, COM AP

Faça a sua parte

Mantenha os pneus do carro calibrados. Isso pode diminuir em mais de 3% o consumo de combustível e ajuda a reduzir a emissão de CO2.