Tempestade de granizo atinge ao menos dez cidades no RS Tempestades de granizo danificaram os telhados de centenas de casas em pelo menos dez municípios do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 02. Em Santiago, no oeste do Estado, uma estimativa inicial indica que cerca de 300 casas tiveram suas coberturas perfuradas por pedras de gelo com tamanhos próximos aos de bolas de pingue-pongue. Dois homens ficaram levemente feridos por pequenos acidentes ocorridos enquanto cobriam suas residências com lonas fornecidas pela Defesa Civil.