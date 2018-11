Tempestade de granizo causa prejuízo em imóveis no RS Pelo menos cinco mil imóveis foram destelhados ou parcialmente destruídos em decorrência da tempestade de granizo que ocorreu na última quarta-feira, 14, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo levantamento da Defesa Civil divulgado hoje, 22.305 pessoas foram afetadas em dez municípios na região entre a Serra, Centro-Sul e vales do Taquari e Rio Pardo. Desse total, 8,1 mil moradores estão desalojados - em abrigados ou na casas de amigos ou parentes.