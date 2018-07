Tempestade de neve em região árida surpreende argelinos

Uma inusitada tempestade de neve atingiu nesta semana a paisagem semidesértica da Argélia, no norte da África, surpreendendo a população.

O tempo foi causado por uma frente fria inesperada, que levou a neve a uma região mais acostumada a areia e palmeiras.

Um meteorologista explicou que uma onda de calor nos últimos dias fez com que se formasse uma massa de ar quente. Esta, ao se chocar com uma massa de ar fria vinda do norte, causou o tempo inusitado. As temperaturas devem voltar ao normal nos próximos dias.

Enquanto isso, a população está apreciando o clima incomum, já que a neve estaria beneficiando as palmeiras locais ao matar parasitas.