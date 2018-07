Tempestade de neve mata um e deixa milhares sem energia nos EUA

Os meteorologistas alertam para ventos mais fortes e nevascas neste sábado, especialmente perto de Boston, onde até 76 centímetros de neve eram esperados em algumas áreas, assim como em Nova York, Connecticut e Maine.

Na primeira morte atribuída à tempestade de neve, um homem de setenta anos foi morto quando um motorista perdeu o controle de seu carro e o acertou em Poughkeepsie, Nova York, informou a imprensa.

A usina nuclear de Pilgrim, em Plymouth, Massachusetts ficou sem força e automaticamente foi desligada durante a tempestade na noite de sexta-feira, mas não havia nenhuma ameaça para o público, disse que a Comissão Reguladora Nuclear.

Ventos chegaram de 56 a 64 quilômetros por hora até a tarde de sexta-feira e meteorologistas esperado rajadas ainda maiores durante a noite.

A tempestade levou os governadores de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York e Maine a declararem estado de emergência.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, tomou a rara decisão de anunciar a proibição da maior parte de viagens de carro no início da tarde sexta-feira, enquanto o governador de Connecticut, Dannel Malloy, fechou rodovias do estado para todos os veículos, menos os de emergência.

Na noite de sexta-feira, alguns trens que circulam entre Nova York e o condado de Westchester, Long Island e Connecticut já haviam sido suspensos.

Em muitos casos, as autoridades ordenaram que os trabalhadores não essenciais do governo ficassem em casa, solicitando que os empregadores privados fizessem o mesmo, orientando as pessoas para se prepararem para quedas de energia.

"As pessoas precisam levar essa tempestade a sério", disse Malloy, governador de Connecticut. "Por favor, fique em casa, exceto em caso de emergência".

Mais de 160 mil ficara sem energia em Massachusetts, quase 200 mil em Rhode Island e 34 mil em Connecticut, de acordo com concessionárias locais.

Mas a tempestade não era uma má notícia para todos. Na cidade de Nova York, o prefeito Michael Bloomberg sugeriu que as pessoas relaxem em casa, cozinhando ou assistindo a um filme. Bloomberg disse que planejava recuperar o atraso em seu sono.