Tempestade deixa ao menos três mortos no RJ Subiu para três o número de mortos em decorrência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 05. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Leila dos Santos, de 45 anos, morreu após uma árvore cair sobre o carro onde ela estava, por volta das 22h. O acidente foi na Estrada Roberto Burle Marx, em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense. Márcia Camargo, de 43 anos, também estava no veículo e ficou ferida. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste. As outras duas mortes ocorreram em Cabo Frio, na região dos Lagos, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.