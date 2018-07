Tempestade deixa estragos, 1 morto e feridos no interior de SP

As fortes chuvas, seguidas de vento, deixaram um rastro de destruição, com casas destelhadas, quedas de árvore e alagamentos e ainda provocaram acidentes com feridos e a morte de uma pessoa, em várias cidades do interior de São Paulo entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira, 30. Em Valinhos, 36 famílias ficaram desalojadas e ao menos metade dos 83 mil habitantes de São João da Boa Vista sem energia e água. Em Bernardino de Campos, na região de Bauru, o pedreiro Marcelo Sanchez, de 28 anos, morreu depois de receber a descarga de um raio quando trabalhava no telhado, cobrindo a caixa d'água de uma residência, no final da tarde de quarta-feira. Horas depois um acidente, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Santópolis do Aguapeí, deixou 20 pessoas feridas, depois que o motorista de um ônibus perdeu controle na pista molhada e o veículo caiu numa ribanceira. O ônibus, com 30 passageiros, fazia o trajeto Araçatuba-Maringá, quando o motorista perdeu o controle por causa do vento e chuva. Dezenove pessoas sofreram ferimentos leves e uma foi internada com ferimentos graves. Eles foram levados para hospitais de Rinópolis e Araçatuba. A Defesa Civil de Valinhos e o Corpo de Bombeiros pediram a 36 famílias moradoras do Condomínio Residencial Atlântico, no bairro Alto da Boa Vista, que deixassem seus apartamentos na noite de quarta-feira. A maioria foi para casa de parentes e amigos. O motivo de desalojar os condôminos foi o desmoronamento de um muro de arrimo na divisa com a obra de construção do Shopping Guatti, a alguns metros do prédio. Cinco carros que estavam no estacionamento do condomínio caíram junto com o barranco de uma altura de 15 metros. O local foi interditado e isolado, situação mantida até a tarde desta quinta-feira. Ninguém ficou ferido. Em Santa Bárbara uma tecelagem pegou fogo. A Faculdade de Tecnologia de Americana ficou parcialmente destelhada. Em Amparo, a Defesa Civil registrou o destelhamento de dez casas e a obstrução e destruição de vias públicas. Em Campinas, o índice de chuva em três horas, com uma pancada no início da noite e outra por volta das 23 horas, chegou a 53 milímetros na região sudoeste, a mais carente da cidade. "O parâmetro que usamos é 15 milímetros como moderado. Mais de 40 milímetros é chuva forte", disse Furtado. A Defesa Civil distribuiu lonas para 17 famílias que tiveram suas casas destelhadas pela tempestade. A Avenida Nações Unidas, uma das principais da cidade, ficou debaixo d'água. No escuro Por volta de 20h30 desta quarta-feira, São João da Boa Vista ficou no escuro. Segundo informações da prefeitura, o índice de chuva registrado pela Defesa Civil foi de 108 milímetros. Com a queda de energia, a bomba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) parou de funcionar e deixou mais da metade da cidade sem água. O número total de habitantes afetado não havia sido levantado, até o fim desta tarde. A bomba voltou a funcionar às 10 horas de quinta. Segundo informou a companhia, até o fim da tarde, metade da cidade já tinha o abastecimento normalizado. A expectativa é de que nesta sexta-feira a situação tenha sido totalmente resolvida. Em Bauru, o mau tempo provocou um apagão, cortando a energia elétrica na noite de quarta-feira. A energia só foi restabelecida nesta madrugada. Na Universidade Paulista (Unip) as aulas tiveram de ser canceladas e os alunos, dispensados. Em Avaí, cidade próxima, a sessão da Câmara Municipal, que aprovaria uma comissão para cassar o prefeito, teve de ser adiada por causa do apagão. A chuva mais forte ocorreu entre 19h50 e 20h30. A Defesa Civil aguarda o relatório de informações sobre o temporal para confirmar se o vento forte que atingiu a cidade seria considerado um tornado. Na região de São José do Rio Preto, esta quinta-feira foi dia de recuperação dos estragos causados na noite anterior. Em Ibirá, 30 árvores foram arrancadas e ao menos 150 casas desabaram pelo vento. "Vamos pedir ajuda do Estado; isso aqui vai dar um prejuízo de mais de R$ 100 mil, por baixo", disse o prefeito Francisco Márcio Carvalho. O teto do prédio da Câmara dos Vereadores da cidade também desabou, danificou computadores, aparelhos de telefones e destruiu documentos. "Ainda não computamos os prejuízos, estamos fazendo a limpeza agora", disse o advogado da Câmara Sílvio Tadeu Garcia. Prejuízos Em Urupês, cidade próxima de Ibirá, a cobertura de uma revendedora de veículos caiu sobre 15 carros e 10 motos; todos foram danificados. "Teve um Astra, de R$ 40 mil que partiu ao meio. Com a crise, a coisa já estava ruim, agora então...", lamentou o comerciante João Moreira, dono do estabelecimento, que não tem seguro. "Parecia que ia acabar o mundo e cair tudo", disse o frentista de um posto de gasolina que também sofreu prejuízos causados pela tempestade. Outras cidades atingidas foram Brejo Alegre e Birigui, na região de Araçatuba, onde dezenas de casas foram destruídas total ou parcialmente pela tempestade. Em Brejo Alegre, uma estrutura de metal de 400 metros quadrados, que cobria um barracão de máquinas agrícolas, caiu sobre duas residências. "Ainda bem que não tinha ninguém em casa naquela hora", disse a Tieko Watanabe da Silva. Nesta manhã, vizinhos ajudavam na retirada dos entulhos e na reconstrução das casas. Em Birigui, moradores que perderam suas casas ou tiveram os imóveis parcialmente destruídos foram socorridos pela Defesa Civil. A casa de cinco cômodos de Marilucia da Costa foi inteiramente destruída. Hoje de manhã ela e o marido tentavam recompor o que restava, com ajuda de vizinhos. "Tudo foi levado pela chuva, nossa casa, nossas roupas e nossos móveis", lamentou Geraldo Vandré, marido de Marilucia. Apesar disso, a previsão da meteorologia era de mais chuva para esta noite. Atualizado às 19 horas para acréscimo de informações