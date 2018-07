Tempestade destelha mais de 100 casas em Santiago (RS) Tempestades de granizo danificaram o telhado de pelo menos 100 casas em Santiago, no oeste do Rio Grande do Sul, ao amanhecer desta terça-feira, 2. A primeira ocorrência, por volta das 6 horas, durou em torno de dez minutos. A segunda, por volta das 8 horas, foi rápida, de cerca de dois minutos. A Defesa Civil está distribuindo lonas para as famílias atingidas.