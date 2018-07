Tempestade enfrentada pelo Airbus A330 era normal

As imagens registradas às 23h15 - minuto seguinte ao último contato do Airbus -, mostram que a temperatura no interior da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) era de cerca de -82ºC. Essa temperatura era mais elevada do que o verificado nas piores ZCITs formadas na região equatorial, o que significa que a tempestade não era a mais violenta que as que os voos da rota podem atravessar. "Se tomamos como base as análises de três ou quatro dias seguintes, vemos fenômenos similares e bem mais poderosos", afirmou Alain Ratier, diretor-geral adjunto da Méteo France.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave.