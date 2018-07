Tempestade tropical Fay castiga costa sul de Cuba

A tempestade tropical Fay atingiu a costa sul da ilha de Cuba com fortes chuvas e ventos depois de castigar outras regiões do Caribe como a República Dominicana e o Haiti. A previsão é que a tempestade ganhe força ao se mover em direção à Flórida, onde o governo declarou estado de emergência. A tempestade ameaça se transformar em um furacão antes de atingir a costa dos Estados Unidos. Além da Flórida, alertas de furacão também foram emitidos para três províncias cubanas. Veja também: 50 pessoas morrem arrastadas pela correnteza no Haiti Algumas áreas do oeste e do centro de Cuba e do arquipélago de Flórida Keys estão sendo esvaziadas. As autoridades americanas informaram que cerca de 25 mil pessoas serão evacuadas do sul da Flórida por precaução. Por volta das 3h GMT (meia-noite, horário de Brasília), o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, com sede em Miami, informou que o centro da tempestade estaria a 275 quilômetros da capital cubana, Havana, e a 375 quilômetros de Key West, na Flórida. Segundo a Dow Jones, Pas 6h da manhã desta sexta(hora de Brasília), Fay atravessava o centro de Cuba. O olho da tempestade encontrava-se a 250 quilômetros de Cayo Hueso e seguia na direção norte-noroeste a 19 quilômetros por hora. Os ventos tinham velocidade sustentada de 81 km/h. O porta-voz do Centro, Dennis Fletgen, disse à BBC Mundo que, caso a tempestade se transforme em furacão, "provavelmente seria categoria 1". Em sua passagem pelo Haiti, Fay teria deixado pelo menos 50 mortos depois que um ônibus caiu dentro de um rio ao tentar atravessar uma ponte. O nível da água estava elevado e várias pessoas teriam sido levadas pela correnteza. Em Cuba, cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas das áreas de enchente. No sábado, a Defesa Civil dominicana informou que 2.230 pessoas estavam refugiadas em abrigos no país. Em Miami, muitas pessoas já estão procurando postos de gasolina para abastecer seus carros e estocando alimentos e água, temendo a chegada de Fay. Fay é a sexta tempestade com nome da temporada de furacões deste ano no Atlântico, que vai de junho a novembro. Só recebem nome tempestades que atingem o status de tempestade tropical ou furacão. Já houve dois furacões neste ano no Atlântico, Bertha e Dolly. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.