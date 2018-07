Tempestade tropical Humberto se forma no golfo do México Uma depressão tropical ganhou força e virou a tempestade Humberto no Golfo do México, informou em nota nesta quarta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). A tempestade tropical, com ventos de 72 quilômetros por hora, está localiza cerca de 110 quilômetros ao sudoeste de Galveston e cerca de 230 quilômetros ao nordeste de Corpus Christi, ambos no Estado do Texas, informou o NHC. Humberto estava se movendo em direção ao norte a quase 10 quilômetros por hora e deve cruzar a costa do Texas nesta quarta-feira à noite. A NHC disse que a tempestade pode ganhar força antes de chegar à costa dos EUA, mas que não deve se tornar um furacão. O mercado de energia está de olho em tempestades tropicais e a quaisquer interrupções que possam causar na produção de petróleo e gás natural, se entrarem no Golfo do México. (Por Scott DiSavino)