Tempestades inundam cidades e zonas rurais do RS Aguaceiros e tempestades de granizo inundaram cidades e zonas rurais do Rio Grande do Sul, forçando 1,6 mil moradores a deixar suas casas e destruindo parreirais e pomares de pêssego entre a madrugada e o fim da tarde desta segunda-feira, 11. Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma mulher e uma mulher e duas crianças desapareceram depois do desabamento de um galpão de armazenamento de fumo.