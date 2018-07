Templo da decoração sob ameaça de fechar Em 2005, a empresária mineira Tânia Bulhões escolheu a esquina das Ruas Colômbia e Nicarágua, no Jardim América, zona sul de São Paulo, para ser a sede de uma loja de decoração, que oferece mais de 12 mil itens. Mas foi então que começaram seus problemas. A arquitetura glamourosa, réplica de um palacete francês, de 3 mil m², chamou a atenção do público ? virando endereço obrigatório dos paulistanos endinheirados ? e da Prefeitura, que considerou a construção irregular. Em setembro de 2006, Tânia entrou com um processo pedindo que fossem declaradas inválidas as restrições alegadas pela Prefeitura.