Tempo aberto predomina em grande parte do País

Na faixa litorânea do nordeste do País, há chance de chuva fraca entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. Entre o Amazonas e o oeste, norte e centro do Pará, Roraima, e entre o leste do Amapá e litoral do Maranhão, haverá pancadas de chuva isoladas.

Entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro do Paraná o dia será nublado e haverá possibilidade de pancadas de chuva à tarde de forma isolada entre o planalto sul e o leste de Santa Catarina.

As temperaturas estarão elevadas à tarde no Sudeste e baixas no leste da Região Sul. A umidade do ar estará baixa no Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí, leste de Mato Grosso e oeste de Goiás, onde poderá chegar a 25% ou 30%.

Na cidade de São Paulo, o tempo continua seco. A umidade relativa do ar pode ficar muito próxima dos 30% ou ligeiramente abaixo deste índice no inicio da tarde. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE), Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e da Climatempo.