Tempo ainda será instável em SP amanhã, diz CGE Com muita nebulosidade e temperaturas baixas, a mínima prevista para a madrugada de hoje é de 11º C na capital paulista. Durante o dia de amanhã, o tempo volta a mudar no Estado devido ao avanço de áreas de instabilidade vindas do interior do País, segundo informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).