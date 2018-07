A plateia reagiu com entusiasmo à passagem da Camisa. A escola veio com um samba forte e muita gente acompanhou em pé e cantando. Algo que dificilmente acontece com as primeiras escolas que desfilam, já que a chuva costuma premiar o carnaval paulistano. A Vai Vai, atual campeão paulistana e que conta com grande torcida, será a quarta escola a passar pelo Sambódromo.