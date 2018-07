Tempo bom e calor nas praias do litoral Norte de SP

As prefeituras programaram várias atrações culturais para o período. Em Ilhabela, que prevê a visita de 30 mil turistas, terá a apresentação da banda Titãs neste sábado, na praia do Perequê, a partir das 22h. A entrada é gratuita. Nesta sexta, 22, a partir das 15h, será realizado o 1º Festival de Bandas de Ilhabela. A partir das 20h, o palco será da Orquestra Paulistana de Viola Caipira.

Já quem visita Caraguatatuba poderá conferir a exposição "Do Individual ao Coletivo", no Teatro Mário Covas. A mostra tem direção do artista plástico Antonio Carelli. Nessa exposição, um grupo de 14 artistas plásticos assina três painéis intitulados "Auto retrato - painel manifesto", "Releituras" e "Fragmentos".

A atração integra os eventos comemorativos do aniversário de 154 anos de Caraguatatuba. Os interessados poderão prestigiar a mostra até o dia 28 de maio (segunda-feira), de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos nos horários dos espetáculos.

Estradas

O trânsito nas estradas que dão acesso ao litoral Norte continuava intenso ao final da tarde desta quinta-feira, nas rodovias dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba; na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba; e na Mogi-Bertioga.