Tempo chuvoso afeta colheita e qualidade do café, diz CNC

"A persistir este padrão climático, o volume de café de boa qualidade será insuficiente para atender às demandas interna e externa", afirmou a entidade ligada aos produtores.

No entanto, segundo o CNC, a percepção do mercado em relação "a este enorme problema deverá ser tardia, já que muitas indústrias na Europa estão reduzindo suas atividades devido ao verão no Velho Continente".

As chuvas nas principais regiões de café do maior produtor mundial ficaram acima da média histórica em junho. No acumulado até o dia 21, áreas no Sul de Minas registraram até 76 milímetros, contra uma média de 23 mm para o período, segundo a Somar Meteorologia.

O CNC acrescentou que grande parte dos industriais no exterior deverá fazer a reposição do estoque somente a partir de setembro.

"O problema, que ainda não está sendo considerado com a devida atenção por estes agentes, é que terão dificuldade em recompor seus estoques de cafés de boa bebida ...", afirmou o CNC, em relatório assinado pelo presidente executivo da entidade, Silas Brasileiro.

A colheita de café nas principais regiões produtoras do Brasil está em fase inicial.

