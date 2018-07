Tempo chuvoso para 42% das associadas da Copersucar

A Copersucar tem 48 usinas associadas.

As chuvas também estão afetando os embarques de açúcar nos principais portos brasileiros. Em Santos, a espera para atracação dos navios que transportam a commodity é de 15 dias, enquanto que em Paranaguá (PR) as embarcações têm que aguardar 25 dias, segundo o executivo.

"A previsão não era esta para o tempo, esperávamos chuvas mais para o fim da semana. O reflexo disso está no porto", afirmou Souza, acrescentando que volume previsto na programação de navios para embarque no Brasil é de 2,5 milhões de toneladas de açúcar, ante 1,7 milhão de milhão em junho.

Ele disse que o atraso é semelhante ao ocorrido em 2010, quando um recorde de mais de cem navios aguardavam para embarcar açúcar nos portos.

Os preços do açúcar na bolsa de Nova York têm encontrado sustentação recentemente nos atrasos na safra do Brasil, cuja moagem vem sendo afetada pelo tempo chuvoso. Com chuvas, o carregamento nos portos também não pode ser feito.

Nesta quarta-feira, o contrato outubro operava perto de uma estabilidade por volta das 12h40 (horário de Brasília), ante queda de cerca de 1 por cento anteriormente.

O açúcar na bolsa era pressionado por um fortalecimento do dólar e com investidores deixando ativos de risco seguindo um desanimador cenário para a economia dos EUA traçado pelo Banco Central norte-americano.

Em função dos atrasos na colheita no Brasil, a Copersucar (maior comercializadora brasileira de açúcar e etanol integrada à produção e maior exportadora do país), passou a ser recebedora de entregas de mais de 100 mil toneladas da commodity ante o contrato julho de Nova York.

Souza disse que pode acontecer novamente de a Copersucar receber açúcar na bolsa. Ele acredita que os preços voltarão a subir em função do atípico aperto da oferta.

O executivo afirmou que a Copersucar tem destinado o máximo possível de cana para a produção de açúcar.

Além do atraso na moagem pelas chuvas, muitas usinas se programaram para começar as atividades mais tarde neste ano, visando colher uma cana com maior potencial produtivo.

IPO

O executivo da Copersucar, que já cogitou lançar ações na Bolsa de Valores de São Paulo, afirmou que o momento atual de crise não é favorável para o chamado IPO (sigla em inglês).

O executivo afirmou que a companhia voltará a discutir IPO em dois anos, e ressaltou ainda que a empresa não precisa acessar mercados para garantir os seus projetos.

Ele afirmou que os investimentos estão mantidos, com previsão de investir 2 bilhões de reais em logística até 2015.

A ampliação do terminal de Santos deverá ser concluída em março de 2013.

(Por Gustavo Bonato)