Tempo continua frio no Sul, e pode gear no RS

Muitas nuvens são esperadas por conta dessa massa de ar frio entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e centro-norte do Paraná, onde devem ocorrer chuvas isoladas e até pancadas. Por conta do calor e umidade também ocorrem pancadas, de forma isolada, em algumas áreas do Amazonas, Acre, norte e oeste de Rondônia, centro-norte do Pará, Amapá, e Roraima.

A chuva também é esperada para o norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará, no Rio Grande do Norte e no leste da Paraíba, de Pernambuco e de Sergipe. O tempo vai ficar instável nas demais áreas do leste do Nordeste, principalmente no sul da Bahia.