Tempo continua instável em SC até sexta-feira O tempo deve permanecer instável no Estado de Santa Catarina até a próxima sexta-feira. Porém, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (Ciram), o sol volta a aparecer e as chuvas devem diminuir gradualmente. Entre hoje e sexta-feira, o volume de chuva não deve passar de 35 milímetros. "Teremos cada vez mais períodos de sol", afirmou Marcelo Martins, meteorologista do Ciram. Já para o próximo fim de semana, as chuvas devem cessar e a previsão é de sol e calor em todo o Estado.