Tempo deve continuar nublado em boa parte do Brasil O tempo deve permanecer nublado e chuvoso hoje em boa parte do Brasil. O sol e o calor devem predominar apenas no Nordeste do País, conforme previsão a Climatempo. Para o Sudeste do País, a Climatempo emitiu um alerta para a chegada de uma frente fria que fica parada no Rio de Janeiro e ajuda a formar nuvens muito carregadas sobre grande parte da região. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a se organizar novamente sobre o Sudeste. Em todo o Estado do Rio, em São Paulo e também no Sul de Minas, na zona da mata mineira, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo, o predomínio é de céu nublado e chove na maior parte do dia. O risco de temporal é maior no centro-sul fluminense, incluindo o Grande Rio, na zona da mata e no sul mineiro, no vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo. Nas demais áreas do Sudeste, o sol aparece entre muitas nuvens e chove principalmente à tarde. A sensação é de abafamento. O Sul do País deve ser influenciado por uma fraca massa de ar. O vento marítimo gerado por esta massa de ar espalha muita umidade nas áreas próximas ao mar. Na Grande Curitiba, no litoral do Paraná, no vale do Itajaí e no litoral norte catarinense, o céu fica com muitas nuvens, mas a chance de chuva é pequena. No norte do Paraná, ainda ocorrem pancadas de chuva, mas há previsão de períodos com sol. Nas demais áreas da região, o sol fica forte ao longo do dia. Algumas nuvens crescem com o calor, mas não há previsão de chuva. A região Norte deve permanecer coberta pelo ar quente e úmido. Áreas de instabilidade crescem em toda a região. Em Rondônia, o tempo fica fechado, com céu nublado e várias pancadas de chuva. No Amapá e no nordeste do Pará, também chove várias vezes e o sol aparece à tarde. Nas demais áreas da Região, ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas com períodos de sol. Há risco de chuva forte. Para o Nordeste, a previsão é de ar mais seco, principalmente na faixa leste da região. O sol predomina e não há previsão de chuva nas áreas entre o nordeste da Bahia e o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva. Em Pernambuco, chove um pouco apenas no sertão. Áreas de instabilidade espalham muitas nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste do Brasil. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a se organizar novamente sobre a região. Em quase todo o Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá, e no sul de Goiás, o céu fica nublado e chove durante o dia todo, com risco de temporal. Um pouco de sol nas outras áreas, mas com muitas nuvens. Chuva e trovoadas ocorrem a qualquer hora do dia.