Tempo deve melhorar em SP ao longo da semana O tempo deve melhorar gradativamente em São Paulo durante os próximos dias, de acordo com precisão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Desde o início desta manhã, o céu mantém-se encoberto e com uma névoa úmida sobre a capital paulista. A temperatura deve ficar entre 19º C e 24ºC e pode haver pancadas de chuva durante todo o dia, mas o tempo pode melhorar em alguns momentos.