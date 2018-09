Tempo em SP deve virar nesta tarde; semana será fria Depois de um final de semana ensolarado na capital paulista, o tempo deve virar neste domingo (16), com a chegada ao Estado de uma massa de ar frio vinda da região Sul do País. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por volta das 16 horas começa a chover fraco na cidade e, no final do dia, a temperatura cai a 17ºC. A segunda-feira (17) deve ser de céu encoberto, chuvisco, névoa, rajadas de vento e temperaturas entre 16ºC e 20ºC na capital. A chuva e o frio persistem por toda a semana, prevê o Inmet. Nem no feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20, o mau tempo dará trégua. Na quinta-feira, o tempo fica nublado e com sol fraco na capital e chove no litoral paulista. Na sexta-feira (21), o tempo deve seguir instável, com possibilidade de chuva fraca. A massa de ar frio só deve deixar a região no sábado (22). A partir daí, as temperaturas sobem e o sol volta à Capital e ao litoral. O impacto da massa de ar frio será sentido também no interior de São Paulo. No norte, a previsão é de temporal amanhã, por causa do encontro da massa de ar frio com outra de ar quente.