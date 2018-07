Tempo fica chuvoso e temperatura cai para 20ºC em SP

Durante o dia, o tempo ficará fechado e com chuviscos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a máxima prevista não passa dos 20ºC, enquanto a mínima deve ficar em 14ºC durante o período da noite.

No País, ainda haverá pancadas de chuva isoladas em toda a faixa norte e entre Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e norte do Paraná. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o tempo ficará instável no litoral da Bahia, Sergipe e Paraíba.

No litoral do Paraná, centro leste de São Paulo e faixa leste de Santa Catarina, haverá muitas nuvens e chuva. O sol aparecerá entre nebulosidade variável no interior do Nordeste. O dia será de sol nas demais áreas do País. Haverá condição para formação de geada no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná.