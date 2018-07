Tempo fica chuvoso em boa parte do País

O céu estará nublado e com pancadas de chuva em boa parte de Santa Catarina e do Paraná, em Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de São Paulo, em Mato Grosso, Rondônia, no Acre, no Pará, no sudoeste do Amazonas e no Recôncavo Baiano. Em algumas localidades há risco de chuva forte.

O sol aparece entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, no centro-norte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no centro-leste e noroeste de Minas Gerais. As temperaturas máximas estarão em declínio no leste do Estado catarinense.