Tempo fica encoberto e com chuviscos isolados em SP

Hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as condições atmosféricas melhoram um pouco. O dia deve começar com céu nublado, mas ao longo do dia o sol deve aparecer entre nuvens, e as máximas devem chegar aos 24ºC no período da tarde. No fim do dia são esperadas apenas chuvas fracas e garoa isolada em alguns bairros.

Amanhã, o tempo fica mais firme com predomínio de sol entre poucas nuvens. As temperaturas se elevam e devem atingir os 27ºC. As simulações indicam a passagem rápida de uma nova frente fria de fraca intensidade por São Paulo no domingo, mas que deve provocar pancadas de chuva entre a tarde e a noite.