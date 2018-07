Tempo fica fechado e chuvoso em São Paulo

A propagação da frente fria muda mantém o tempo fechado. As temperaturas entram em acentuado declínio, e as mínimas podem chegar aos 14ºC, enquanto as máximas permanecem abaixo dos 20ºC.

Amanhã, as condições de chuva diminuem, e o sol aparece entre muitas nuvens. As temperaturas não sobem muito, e oscilam entre mínimas de 10ºC e máximas de 20ºC.

Também deve chover entre o sul de Mato Grosso do Sul e o sul do Rio de Janeiro. No sul de Minas Gerais e sul de Mato Grosso haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde.

No litoral do Nordeste o dia será de nebulosidade variável e possibilidade de chuva. No litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul o sol aparecerá entre variação de nuvens, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Em grande parte da Região Norte haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas do país o dia será de sol. Haverá condição para formação de geada localizada entre o sudoeste do Paraná e o Rio Grande do Sul. A temperatura estará em queda no centro-sul do país.