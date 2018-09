Tempo fica instável na capital paulista neste sábado

Poderão ocorrer chuva leve e chuviscos a qualquer hora ao longo do dia. A entrada do ar frio de origem polar provoca queda de temperatura e a grande quantidade de nuvens não deixa o sol aparecer hoje. A máxima não passa dos 21ºC.

Amanhã, o sistema frontal se afasta para o oceano, mas o vento frio e úmido que vem do mar favorece a formação de muitas nuvens no céu da Grande São Paulo. Por conta disso, o fim de semana termina com mais um dia sem sol e com temperaturas amenas. Os termômetros oscilam entre 13ºC e 19ºC.

Na segunda, 26, o dia começa com névoa, mas o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe um pouco mais no período da tarde, espantando a sensação de frio. A mínima deve ser de 12ºC e a máxima de 23ºC. Não há previsão de chuva.