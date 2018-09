Tempo fica instável no leste da Região Nordeste do País O tempo fica instável hoje no leste da Região Nordeste do País, com períodos de sol e pancadas de chuva, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na faixa norte do Brasil, nuvens carregadas vão provocar pancadas de chuva de forma localizada. Vai chover no Recôncavo Baiano. Áreas de instabilidade que se deslocam da Argentina poderão causar chuva no sul e oeste do Rio Grande do Sul a partir da tarde.