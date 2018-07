Tempo fica nublado e chuvoso entre o Rio e MG

De acordo com o Cptec, existe possibilidade de ocorrer chuva fraca e isolada sobre o leste catarinense, parte do litoral nordestino, interior de Pernambuco, sul do Piauí e do Ceará. Nas demais áreas do país haverá sol e poucas nuvens.

São Paulo

Na capital paulista, a manhã de hoje seguiu com céu nublado e termômetros em torno dos 22ºC. No decorrer da manhã, o sol apareceu entre nuvens e a temperatura subiu. No período da tarde, a nebulosidade deve aumentar em razão da entrada da brisa marítima e pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há potencial para a formação de alagamentos. A máxima em São Paulo pode superar os 27ºC.

Nos próximos dias, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã em São Paulo, mas entre a tarde e a noite o calor e a grande disponibilidade de umidade estimulam a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva e trovoadas. Há potencial para alagamentos. Mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.