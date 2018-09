Tempo fica nublado e com chuva em boa parte do País

O dia será encoberto e com chuvas intermitentes no litoral do Espírito Santo e no litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em toda faixa literânea do País, entre Santa Catarina e a Região Nordeste, haverá muitas partes nubladas, com rápidas aberturas de sol e chuvas fracas e isoladas.

Em grande parte da Região Norte (exceto o sudeste do Pará e Tocantins), o sol aparecerá, mas ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que poderão ser fortes de maneira isolada. Há também pequena possibilidade de pancadas de chuva entre o norte do Mato Grosso do Sul e São Paulo, Triângulo Mineiro, e sul de Goiás.

Nas demais áreas do Brasil, sol e poucas nuvens. Poderão ocorrer acumulados significativos de chuva entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e valores de umidade relativa baixos no centro do País. No litoral do Rio Grande do Sul, o dia será ventoso e com variação de nebulosidade.