Tempo fica seco e estável na capital paulista

O tempo não muda muito e segue seco e estável ao longo da semana. Com isso esperam-se dias de sol e grande amplitude térmica, já que as madrugadas devem ser frias e durante as tardes as temperaturas podem chegar aos 26ºC. Dessa forma persistem as condições desfavoráveis para a dispersão de poluentes e baixos índices de umidade relativa do ar. Diante desse cenário, recomendam-se cuidados especiais com a saúde.

No Nordeste do País, os ventos que chegam do leste aumentam as nuvens e provocam pancadas. No leste de Alagoas e sudeste de Pernambuco poderá chover de forma mais intensa. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), uma grande massa de ar seco mantém o tempo aberto sobre a faixa central do País. Na maior parte do Centro-Oeste, no Tocantins, no sul do Pará e em Rondônia a umidade relativa do ar estará baixa à tarde.

Instabilidades provocam pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já no leste de São Paulo a nebulosidade aumenta no decorrer do dia. Dia ventoso no litoral gaúcho.