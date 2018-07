Tempo ficará nublado e haverá pancadas de chuva no Sul Praticamente toda a região Sul do País terá tempo nublado e com pancadas de chuva hoje em razão de uma área de instabilidade, no contato entre massas de ar de diferentes temperaturas e densidades, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Apenas no oeste e no sul gaúchos e no norte e leste do Paraná não deve chover, com o sol aparecendo entre nuvens. No norte do Rio Grande do Sul e oeste e sul de Santa Catarina o tempo também fica instável, provocando temporais.