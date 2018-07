Tempo grande

O projeto surgiu por causa do centenário de Luiz Gonzaga?

Tiago Santana-Não só. Há algumas referências que norteiam minha vida de fotógrafo. Primeiro, Patativa do Assaré, poeta popular que me ensinou a entender e a ver o sertão. Junto dele, dos cordéis, as xilogravuras em preto e branco. Depois, Padre Cícero e todo o ambiente de mistério e fé em Juazeiro do Norte, região onde nasci e cresci. E aí tem o som desse lugar. Luiz Gonzaga é trilha sonora do universo no qual eu dei meus primeiros passos no mundo.

E por que o formato panorâmico?

Tiago Santana--Minha fotografia é muito cheia de narrativas, diversas histórias acontecendo na mesma cena. Sempre fiz isso usando lentes grande-angulares. Essa câmera, que produz negativos em 6 cm x 17 cm, me ajuda a ampliar essa possibilidade. Em cada rolo de filme eu só consigo quatro fotos. Aí paro tudo, troco o filme... Quer dizer, acabo expandindo as horas e entro em sintonia com o tempo do sertão, mais lento, bem diferente daquele que a vida contemporânea nos impõe nas grandes cidades. Bom, mas não é só isso...

O que tem mais?

Tiago Santana-A fotografia pra mim sempre foi um pretexto para estar nesses lugares com essas pessoas. São os encontros que me interessam, me formam e me preenchem. E tal vivência é tão forte, tão rica, que às vezes o resultado fotográfico não dá conta. Então, o formato panorâmico, mais usado para fotografia de paisagem, é uma tentativa de tornar mais visível a riqueza das minhas experiências no sertão, dos meus encontros com os sertanejos. Não sei se consigo, mas tento. Nesse formato, reforço minhas paisagens humanas.