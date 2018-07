Tempo instável predomina hoje em boa parte do País

A previsão é de que seja um dia com variação de nebulosidade e períodos de chuva também no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e centro-sul do Espírito Santo. O dia será ventoso na costa dos Estados gaúcho e catarinense, com mar agitado. Na faixa leste de São Paulo e do Rio Grande do Sul, haverá sol e variação de nuvens.

O sol predominará entre o centro-sul de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em grande parte de Goiás, no Distrito Federal, Triângulo Mineiro e sul de Minas, demais áreas de São Paulo e da Região Sul. Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva localizadas sobre a Região Norte do País e no centro-oeste e norte do Maranhão, onde localmente poderá chover forte.

A umidade vinda do mar influencia o tempo sobre o leste da Bahia, em Sergipe e em Alagoas, onde haverá muita nebulosidade e chances de chuvas isoladas. O sol aparece entre poucas nuvens no centro-sul do Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco.

Nas demais áreas do País haverá variação de nuvens e pequena possibilidade de pancadas de chuva localizadas no decorrer do dia. As temperaturas mínimas estarão em declínio no Paraná, em São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro, no centro-sul de Goiás, de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.