Tempo melhora e chuva diminui hoje em Santa Catarina

Mesmo com a diminuição das chuvas, persiste em atenção a costa sul do País, pois o sistema de baixa pressão sobre o oceano ainda deixará o mar agitado, com condição de ressaca principalmente na costa do Estado catarinense. Poderão ocorrer pancadas rápidas de chuva no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.

No Norte do País, áreas de instabilidade associadas à umidade e ao calor vão provocar pancadas de chuva, que podem ser intensas em algumas localidades do norte do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Piauí e Ceará. Será mais uma madrugada gelada principalmente no centro-sul do Centro-Oeste e no sul do Sudeste.