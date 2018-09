Tempo melhora, mas SC mantém alerta de deslizamentos

O tempo no Vale do Itajaí, região catarinense mais afetada, deve melhorar nos próximos dias, com abertura de sol e pancadas de chuva isoladas. Mas o risco de novos alagamentos e desabamentos em decorrência dos temporais do fim de semana fez a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) manter o estado de alerta na região. Veja também: Nove cidades decretam calamidade SC já recebeu mais de R$ 1,2 milhão em doações Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Todas as notícias sobre as vítimas das chuvas "A preocupação é muito mais pela situação em que está a região do que pelo que vai acontecer", disse o meteorologista Olívio Bahia do Sacramento Neto, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "A área está crítica, com muitos locais alagados. As encostas também estão bastante encharcadas, então acredito que o padrão do alerta foi mantido para que a população não volte para as áreas de risco", afirma o meteorologista. As previsões do CPTEC, que alimenta a Sedec com dados técnicos de todo o Brasil, é de sol entre nuvens e chuvas isoladas na região de Santa Catarina para os próximos três dias. "Ainda tem muita umidade vindo do oceano e na atmosfera, mas a tendência é entrar no padrão que a gente chama de normal, com chuvas isoladas, sem acúmulos", acrescentou Sacramento Neto. Maré mais baixa Laura Rodrigues, coordenadora do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), ressaltou que a maré alta, um dos fatores que potencializaram a tragédia na região do Vale do Itajaí, começou a baixar e a facilitar o escoamento das águas dos rios da região. "A maré ainda está elevada, mas não como no domingo, justamente quando a chuva mais intensa caiu", afirmou Laura, lembrando que o Itajaí-Açu, rio que corta Blumenau, ficou 7 metros acima do nível após os temporais. A coordenadora do Ciram prevê chuvas fracas para hoje e abertura de sol com mais intensidade a partir de amanhã. "Todos os dias acaba chovendo um pouquinho porque ainda tem bastante umidade na atmosfera. E isso ainda preocupa, pois a condição para os deslizamentos continua bem favorável."