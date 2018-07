Tempo melhora no final de semana em São Paulo

Apesar disso, as temperaturas podem subir nas próximas horas e a máxima pode chegar aos 23ºC no período da tarde.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), amanhã, o dia começa nublado, mas o tempo melhora e a máxima pode alcançar os 25ºC. Não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 14ºC.

No domingo, o dia começa com poucas nuvens e o sol aparece mais. Também não deve chover. A máxima prevista é de 28ºC e a mínima ficará na casa dos 16ºC.

Brasil

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva, de forma isolada, a partir da tarde sobre o sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro.

No Sul do Brasil, a passagem da frente fria trás um ar mais frio para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina onde a madrugada será com temperatura mais baixa e possibilidade de geada fraca na Serra, onde a temperatura variará em torno de 4ºC. No Paraná, ainda poderá chover em forma de pancada e de forma rápida e isolada, o mesmo espera-se para o oeste e centro-sul de São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul.