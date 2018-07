Tempo nublado e chuvas em grande parte do País

A manhã começou com chuva fraca e baixas temperaturas na cidade de São Paulo. Por volta das 7h30 os termômetros da capital registravam média de 15ºC, com possibilidade de elevação, podendo atingir máxima de até 20ºC no período da tarde, de acordo com o CPTEC. O dia deve permanecer nublado e com chuva a qualquer hora.

Entre o nordeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, centro de Goiás, noroeste de Mato Grosso e em grande parte da Região Norte haverá pancadas de chuva, informa o órgão de medição climática. No leste e litoral da Região Sul, de acordo com o CPTEC, o dia será nublado com chuvas isoladas. O ar frio da frente fria avançará para o Mato Grosso do Sul, oeste e centro de São Paulo, sul e centro-oeste de Mato Grosso, sul de Roraima e do Acre, derrubando as temperaturas.