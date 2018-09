Tempo permanece seco em parte do Brasil hoje

No oeste do Pará, Mato Grosso e em Rondônia ocorrerão pancadas de chuva à tarde. Há possibilidade de pancada de chuva a tarde no Amapá, ilha de Marajó, sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do país o dia será de sol e poucas nuvens.

As pancadas de chuva continuam sobre a faixa oeste do Norte do Brasil, devido ao tempo abafado e a alta umidade do ar. Em alguns pontos poderá chover forte. A umidade que chega do oceano aumenta a nebulosidade em todo o leste nordestino.

Há pequena possibilidade de chuva no sul da Bahia, leste de Pernambuco, Paraíba, leste de Alagoas, litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio. A aproximação de uma nova frente fria poderá provocar chuva fraca a partir da noite no sul do Rio Grande do Sul.