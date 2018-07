Tempo ruim não afasta turistas do litoral de SP Nem a ameaça de chuva prevista para hoje desanimou os paulistanos que programaram passar o réveillon no litoral. A Praia das Pitangueiras, no Guarujá (SP), ficou lotada durante todo o dia de ontem. Pelo menos 300 mil veículos desceram para o litoral sul e Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema. A Operação Verão com Segurança já contabilizou 860 atendimentos em Santos nas áreas de segurança e trânsito, da véspera de Natal até o último domingo, dia 28, segundo informou a prefeitura da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, foram registradas 164 ocorrências em toda extensão da orla, a maioria delas ligada à população de rua, orientação ao público e cães na faixa de areia. Já os agentes de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registraram 237 ocorrências no mesmo período - foram 17 acidentes de trânsito, sem vítimas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.