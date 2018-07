Tempo se mantém seco em SP, mas chove no norte do País

Enquanto isso, no Acre, no extremo norte do País, no sul do Amazonas, sudoeste do Pará e parte de Rondônia, pancadas de chuvas devem aumentar a umidade do ar.

Há também uma pequena possibilidade de pancadas de chuva, a partir da tarde, no extremo oeste do Mato Grosso. No extremo sul do Rio Grande do Sul, poderá chover forte neste sábado e, a partir da tarde, no oeste e sul deste mesmo Estado.

A faixa leste entre o Espírito Santo e Alagoas ainda continuará com tempo instável, com sol e chance de chuva, principalmente no litoral. O dia terá mais nebulosidade na faixa leste do país. A umidade relativa do ar continuará baixa no interior do Brasil.