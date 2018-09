Tempo seco deixa São Paulo em atenção pelo 2º dia Pelo segundo dia consecutivo, a Defesa Civil do município de São Paulo decretou estado de atenção para toda a capital paulista na tarde desta sexta-feira, em razão da baixa umidade relativa do ar, que está em torno dos 30% e deve cair ainda mais. Assim como ontem, às 18 horas, a cidade deve retornar para estado de observação, pois a tendência é que o índice da umidade relativa do ar aumente um pouco.