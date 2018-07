Tempo seco deixa SP em estado de alerta até domingo Depois de registrar o menor índice de umidade em três anos e entrar em estado de emergência anteontem, a cidade de São Paulo deve permanecer em alerta por causa do tempo seco até domingo. A previsão do clima é semelhante para algumas regiões do Estado, como o Vale do Paraíba, o Oeste e o Noroeste. Os professores de Educação Física da rede estadual foram orientados a realizar as atividades hoje e amanhã no início da manhã ou no fim do dia, em locais protegidos do sol, e a fazer pausas nas aulas.