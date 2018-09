Tempo seco e frio persistem hoje no centro-sul do País Tempo seco e frio atingem hoje boa parte do País, principalmente a região centro-sul, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). O sol vai aparecer entre poucas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, no centro-norte de Minas Gerais, de Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no centro-sul de Rondônia. Haverá aumento de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva localizadas em Mato Grosso do Sul, centro-norte e nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas e de Goiás.