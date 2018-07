A partir da noite, a aproximação de uma frente fria poderá provocar pancadas de chuva no sudeste do Rio Grande do Sul. O tempo estará instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora no litoral nordestino. Na faixa leste, haverá muitas nuvens. No centro-norte do Amazonas, em Roraima, no sul do Amapá, e norte do Pará, de forma mais localizada e fraca no norte do Amapá.