Tempo seco segue no País; chove na Região Norte e RS

O dia ficará nublado e com pancadas de chuva no sul do Rio Grande do Sul. Haverá risco de temporais no sudoeste e no centro do Estado gaúcho. A umidade que vem do mar deixará o dia instável na faixa litorânea que vai da Bahia à Paraíba.

No leste de Santa Catarina, do Paraná, no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Espírito Santo o dia terá sol e poucas nuvens. Nas demais áreas do País, a massa de ar seco vai deixar um dia ensolarado e com umidade relativa do ar baixa. O risco de queimadas aumentará nessas áreas devido à falta de chuva e da temperatura elevada.