Tempo segue com chuva em SP e no MS nesta sexta

O dia ainda terá muitas nuvens e chuva em São Paulo, Rio, sul de Minas, norte de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, no norte e nordeste do Paraná e na faixa litorânea entre Sergipe e o Rio Grande do Norte.

Nesta área a chuva que, por períodos será forte, poderá provocar acumulado significativo em alguns pontos e, nas áreas do litoral do Nordeste a condição para chuva será no período da manhã, principalmente.

Nas demais áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e interior de Pernambuco, ocorrerão chuvas fracas e isoladas. Haverá muitas nuvens e pancadas de chuva nas demais áreas do Rio e no sul de Minas.

Podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde no centro-oeste e norte de Santa Catarina, norte, noroeste e leste do Rio Grande do Sul, nas demais áreas do Paraná, no sul e oeste do Mato Grosso, centro-norte do Pará, faixa oeste do Amazonas, norte de Roraima e no Acre.

A temperatura estará baixa no Sul do país, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, além do sul do Mato Grosso do Sul e em grande parte de São Paulo. As informações são do CPTEC.